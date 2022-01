Brescia: fuggono con auto rubata e speronano carabinieri, un arresto

04 gennaio 2022 a

a

a

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 22 anni, cittadino italiano originario del Bergamasco, è stato arrestato dai carabinieri a Sirmione, in provincia di Brescia, per ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. La notte scorsa una pattuglia di carabinieri ha tentato di fermare per un controllo un'auto che stava passando per le vie di Sirmione, quando l'uomo al volante del mezzo è scappato, arrivando a speronare la gazzella dei militari che lo stava inseguendo. Arrivati in una strada chiusa, i due uomini a bordo dell'auto sono fuggiti a piedi. Uno dei due è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l'altro, dopo aver cercato di resistere, è stato bloccato e arrestato.

All'interno dell'auto, risultata rubata, sono state trovate alcune targhe, rubate da altre auto nei giorni precedenti, e alcuni grammi di marijuana. Il gip di Brescia ha convalidato l'arresto del 22enne, con l'impegno da parte dell'arrestato a risarcire i danni causati alla gazzella e agli stessi carabinieri.