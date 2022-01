04 gennaio 2022 a

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Davide Paitoni, il 40enne fermato per aver ucciso a coltellate il figlio di 7 anni e aver tentato di ammazzare la moglie, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida davanti al gip di Varese. L'uomo, assistito dall'avvocato Stefano Bruno, non ha risposto alle accuse ed è tornato nella sua cella.