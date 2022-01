Tennis: Barazzutti, 'esenzione a Djokovic? Ci può essere sospetto ma credo ne avesse diritto'

04 gennaio 2022 a

Roma, 4 gen. - (Adnkronos) - "Capisco che ci possa essere il sospetto che sia stata fatta una legge 'ad personam' per Djokovic ma io credo che avesse diritto all'esenzione vaccinale. Non penso che questa commissione di medici chiamata a decidere sulle richieste di esenzione sia stata condizionata dall'importanza del tennista serbo, soprattutto considerando il rigore con cui l'Australia sta affrontando la pandemia". L'ex capitano azzurro di Coppa Davis Corrado Barazzutti commenta così la decisione di concedere l'esenzione dal vaccino al numero uno del mondo Novak Djokovic per partecipare all'Australian Open.

"Non conosco la situazione medica di Djokovic né i motivi precisi per i quali è stata concessa l'esenzione ma sono convinto che non abbia avuto una corsia preferenziale. Indubbiamente un Australian Open con il serbo in campo è più interessante ma l'importanza di un torneo del Grande Slam va al di là dei nomi di chi partecipa. Anche senza di lui il torneo di Melbourne avrebbe avuto seguito sui media e sui social".