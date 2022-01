Petrolio: Opec+ conferma aumento produzione di 400 mila barili al giorno per febbraio

04 gennaio 2022 a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - L'Opec+, l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e i paesi partner, ha confermato la politica di aumento della produzione giornaliera di 400 mila barili per febbraio. E' quanto emerge al termine della riunione che si è svolta in videoconferenza. L'Opec "ribadisce l'importanza fondamentale di aderire alla piena conformità e al meccanismo di compensazione approfittando della proroga del periodo di compensazione fino alla fine di giugno 2022", sottolinea L'Opec. Una nuova ministeriale Opec e non Opec è programmata per il 2 febbraio prossimo.