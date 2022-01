Mafia: Piersanti Mattarella jr, 'dopo 42 anni mia famiglia ha diritto a verità su mio nonno/Adnkronos (5)

04 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Piersanti Mattarella era il Presidente "dalle carte in regola" perché aveva provato a cambiare la Sicilia. Ma oggi l'isola ha le carte in regola? "Sicuramente dal 1980 ad oggi sono migliorate molte le cose- dice- solo il fatto che prima che iniziasse l'azione politica di mio nonno, non era previsto neanche un bilancio preventivo regionale, o che l'organizzazione della macchina burocratica fosse preistorica o del tutto carente, sono aspetti sui quali si sono fatti passi avanti ma restano delle macchie, che continuano a caratterizzare la nostra regione".

Cosa resta oggi di Piersanti Mattarella? "resta il ricordo di una persona che ha sacrificato il bene più grande, cioè la sua vita, nell'intento di fare del bene per tutti, di operare a favore della collettività, di non cercare scorciatoie per facili interessi personali. Ed è, inoltre, l'esempio che seguendo principi di valori saldi e stabili si può emergere anche in un contesto come quello della politica siciliana degli anni '80, soprattutto la Dc, che si può definire quantomeno grigio se non caratterizzato da collusioni e rapporti con ambienti poco trasparenti".

E poi conclude, non nascondendo la sua emozione: "La cosa che mi da più orgoglio dell'essere nipote di Piersanti Mattarella è vedere le facce della gente che conosceva mio nonno e riuscire a vedere nei loro occhi, non di tutti, la commozione al ricordo di una persona che aveva impostato la sua vita nell'ottica di un interesse comune e collettivo per combattere i mali che tuttora, seppure in maniera diversa, affliggono la nostra regione". (di Elvira Terranova)