Covid: Brunetta a P.Chigi da Draghi**

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, è arrivato a Palazzo Chigi per un incontro con il premier Mario Draghi. Il responsabile della P.A. è uno dei ministri più coinvolti dalla nuova stretta sul super green pass che dovrebbe arrivare domani, in un Cdm che darà il disco verde all'estensione del passaporto vaccinale rafforzato ai dipendenti della Pubblica amministrazioni per i quali non è ancora previsto l'obbligo e, con alte probabilità, estenderà l'uso anche al settore privato.