Varese: uccide figlio, venerdì funerali del bambino, sarà lutto cittadino

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Si terranno venerdì 7 gennaio i funerali di Daniele Paitoni, il bambino di 7 anni ucciso dal papà Davide a Capodanno. La cerimonia è prevista alle ore 14.30 nell'oratorio di San Luigi Schianno, che il piccolo frequentava. Lo annuncia su Facebook il sindaco di Morazzone, Maurizio Mazzucchelli. Nell'occasione "verrà proclamato il lutto cittadino sia a Morazzone che a Gazzada Schianno", i due comuni del Varesotto dove abitavano il padre (ora in carcere) e la moglie, in via di separazione, che era tornata con il piccolo a vivere a casa dei genitori.

"Non ci sono parole per esprimere il dolore mio e di tutta la comunità morazzonese; siamo vicini ai nonni e alla mamma in questo momento di grande e straziante dolore. Non possiamo che esprimere vicinanza e cordoglio e impegnarci - le parole di ieri del sindaco - perché questi episodi di violenza sulle donne e sui minori non abbiano più ad accadere a causa dell'intolleranza e dell'incomprensione, soprattutto all'interno delle famiglie".