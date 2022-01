04 gennaio 2022 a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Lorenzo Insigne giocherà in Mls, con il Toronto Fc. Accordo raggiunto tra l'entourage del capitano del Napoli e la squadra canadese in un incontro che si è svolto oggi a Roma. Insigne chiuderà la stagione al Napoli e poi a luglio si trasferirà in Canada. Per il fantasista azzurro un contratto di cinque anni con un compenso di 11,5 milioni netti più 4,5 di bonus e una serie di benefit.