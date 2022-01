04 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Va garantito il diritto allo studio in presenza a tutti i nostri alunni e studenti. Non possiamo affidarci nuovamente alla Dad dopo due anni di pandemia. Va garantita la distribuzione delle FFP2 nelle scuole per garantire prevenzione e sicurezza". Così Giuseppe Conte all'assemblea M5S.