New York, 5 gen. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Cleveland Cavalier-Memphis Grizzlies 106-110; Toronto Raptors-San Antonio Spurs 129-104; New York Knicks-Indiana Pacers 104-94; New Orleans Pelicans-Phoenix Suns 110-123; Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 122-114.