Dott.ssa Rosanna Demichele: “la medicina estetica e del benessere, protocolli sicuri e non invasivi per risultati estetici armoniosi”

05 gennaio 2022 a

(Bari 5 gennaio 2022) - Tecniche non chirurgiche e materiali di ultima generazione perfettamente tollerati e garantiti, come la medicina estetica permette di aumentare la qualità della vita sociale, affettiva e lavorativa

Bari 5 gennaio 2022. Oggi più che mai il volto è protagonista, è il nostro biglietto da visita, elemento di relazione sociale o, più propriamente ‘social'. Ci mettiamo sempre di più la faccia, basti pensare alla mole di videocall che, causa emergenza sanitaria, ha sdoganando definitivamente il modus comunicandi online.

Dai dati è emerso che, proprio nell'ultimo anno, le richieste di ‘ritocchini' da parte di donne e uomini sono quintuplicate.

“La medicina estetica, oggi, offre alle persone numerose soluzioni non invasive, che permettono di valorizzare i lineamenti del viso e curare le zone più critiche del corpo, mantenendo al meglio il proprio aspetto in ogni fase della vita”, spiega la Dott.ssa Rosanna Demichele. “Stare bene con sé stessi, piacersi ed essere in armonia con la propria mente, sono elementi collegati tra loro che rispondono ad un'unica esigenza: il Benessere dell'individuo. Voglio però sottolineare l'importanza che la consulenza diagnostica professionale riveste nel costruire un percorso di consapevolezza con e per il paziente. Nella mia esperienza - sottolinea - il primo passo per ottenere un ottimo risultato estetico, è stabilire con il paziente un rapporto chiaro e improntato sulla fiducia. Questo è il fondamento che permette di individuare con coscienza il trattamento più sicuro e adeguato alle sue reali esigenze”.

Laureata in Medicina e Chirurgia all'Università di Bari, con un Master di II livello in Medicina Estetica e del Benessere all'Università di Pavia e la presenza a numerosi corsi sia in Italia che all'estero, la Dott.ssa Rosanna Demichele offre consulenze e trattamenti di medicina estetica e del benessere presso il proprio studio specialistico di Bari.

“Il mio obiettivo è ottenere risultati estetici armoniosi e non stereotipati, mettendo sempre al centro la salute della persona”, sottolinea la Dott.ssa Rosanna Demichele. “Il mio metodo di lavoro si fonda su una diagnosi oggettiva del paziente nel suo complesso, ovvero un'anamnesi completa sia del suo lato fisiologico che psicologico. Questo mi consente di elaborare un quadro specifico e di applicare manualità studiate, prodotti di primissima scelta ed un supporto tecnologico di massimo livello. In tutti i casi il percorso preventivo e correttivo è volto a ricercare un ringiovanimento equilibrato e naturale”.

Non solo procedure messe a punto per mantenere lo stato di salute e giovinezza: oggi la medicina estetica si impegna ad essere uno strumento efficace per il benessere psicofisico della persona.

“Ribadisco che senza benessere psicofisico non esiste vera bellezza. Per ottenerla servono protocolli sicuri, giusti strumenti e competenze. Per raggiungere i risultati attesi è importante agire rispettando i canoni morfologici, ma anche gli assetti ormonali dell'individuo. Tutti questi fattori sono coinvolti sia nella formazione esteriore dei tratti del corpo, così come nella formazione degli inestetismi.

La Medicina Estetica utilizza metodiche di rapida esecuzione e interventi non invasivi, con lo scopo sia di rallentare il processo di invecchiamento, che quello più ampio di migliorare la qualità di vita. L'obiettivo è il benessere psicofisico, senza far ricorso al bisturi, eliminando i tempi di convalescenza per un ritorno immediato alla vita di tutti i giorni”.

