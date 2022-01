Huion presenta Kamvas Pro 13(2,5K) e Kamvas Pro 16(2,5K): un'integrazione di prestazioni eccezionali e design innovativo

05 gennaio 2022 a

SHENZHEN, Cina, 5 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Huion, uno dei maggiori fornitori di dispositivi per il disegno digitale, lancia oggi due tavolette grafiche da 2.5K: Kamvas Pro 13(2.5K) e Kamvas Pro 16(2.5K), progettate e prodotte per i creatori specializzati in illustrazioni, animazione, design grafico, design 3D, editing di immagini, ecc.

Risoluzione 2.5K e tecnologia quantum dot per immagini vivaci

Tenendo presenti le richieste degli utenti, Huion si concentra sempre sulla ricerca e lo sviluppo di prodotti migliori.

Sia Kamvas Pro 13(2.5K) che Kamvas Pro 16(2.5 K) dispongono di uno schermo di grandi dimensioni che fornisce un'ampia area di lavoro pur rimanendo sottile (10 mm) e portatile per creare ovunque.

Queste due tavolette grafiche sono dotate di tecnologia quantum dot e risoluzione 2.5K QHD, garantendo dettagli accurati delle immagini. I pixel di Kamvas Pro 13(2.5 K) sono il doppio di quelli di un display Full HD perché per la prima volta nel settore la risoluzione 2.5 K QHD viene applicata con successo a uno schermo IPS da 13,3 pollici.

La tecnologia avanzata quantum dot QLED aiuta a ridurre la dannosa luce blu, raggiungendo al contempo una gamma di colori sRGB al 145%. Di conseguenza, le due tavolette grafiche possono visualizzare colori da 16,7M e rappresentare immagini ad alta saturazione, tonalità accurate e luminosità naturale.

Un'esperienza di creazione più autentica

Huion è una delle poche aziende a sviluppare e applicare in modo indipendente la tecnologia EMR senza batteria.

Kamvas Pro 13(2.5K) e Kamvas Pro 16(2.5K) sono dotate di penna digitale PW517, che adotta Huion PenTech 3.0, l'ultima applicazione della tecnologia EMR senza batteria. Viene riconosciuta nuovamente l'innovazione della tecnologia EMR di Huion.

8192 livelli di sensibilità alla pressione e una velocità di trasferimento >300 PPS assicurano la riproduzione istantanea di linee naturali e delicate. Il riconoscimento dell'inclinazione ± 60° supporta la realizzazione di varie tecniche di disegno come l'ombreggiatura, lo schizzo e la bordatura.

Design intuitivo per facilitare il funzionamento

Kamvas Pro 13(2.5K) e Kamvas Pro 16(2.5K) possiedono due porte USB-C, che consentono agli utenti di collegare il display ai computer o ai dispositivi Android in modo efficiente tramite un cavo USB-C a USB-C o 3-in-2. Nel contempo, gli utenti possono passare alla modalità pen tablet per provare un modo diverso di disegnare.

Per offrire soluzioni di inchiostro digitale a un maggior numero di persone, Huion si è sempre impegnata a sviluppare prodotti più innovativi ed efficaci per potenziare gli artisti digitali globali.

