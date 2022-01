Sondrio: polizia stradale, oltre 13mila controlli nel 2021, ritirate 222 patenti

05 gennaio 2022 a

Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Oltre 13.074 controlli di persone, 3.892 infrazioni al codice della strada per 222 patenti di guida ritirate e 8.974 punti patente decurtati. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 459. Sono alcuni dei risultati della polizia stradale di Sondrio nel 2021.

I conducenti controllati con etilometri sono stati 338, di cui 104 sanzionati per guida in stato di ebbrezza, mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 28. I veicoli sequestrati per la confisca 52, 20 invece i fermi amministrativi, si specifica in una nota.

"Aumento minimo dell'incidentalità complessiva" rispetto al 2020 (398 incidenti rilevati contro i 395 del 2020) e un incidente mortale. Nel 2021, inoltre, sono stati rilevati 100 incidenti con soli danni a cose (+23,4% rispetto al 2020), 122 con lesioni (-9 % rispetto al 2020) e 176 persone ferite (-2,8% rispetto al 2020). In un anno segnato dal Covid, sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale con 625 veicoli pesanti controllati.