Basket: Nba, Booker e Paul protagonisti nel successo di Phoenix a New Orleans

New Orleans, 5 gen. -(Adnkronos) - Bastano i 42 punti realizzati nel primo quarto dai Suns per mettere le cose in chiaro a New Orleans, in un match, vinto da Phoenix 123-110, tra due squadre dai valori tecnici e dalla convinzione mentale agli antipodi e con i Pelicans che non riescono ad andare oltre i 28 punti di Devonte' Graham e i 25 con 16 rimbalzi di Jonas Valanciunas. Ancora senza Zion Williamson, i padroni di casa incassano la quarta sconfitta nelle ultime cinque e scivolano al penultimo posto a Ovest

Altra comoda vittoria invece per la squadra dell'Arizona, che si gode i 33 punti di Devin Booker e la doppia doppia da 11 e 15 assist di Chris Paul. Superano quota 10 punti anche Mikal Bridges (23) e Cameron Johnson (18), in una squadra che ritrova coach Monty Williams in panchina e dai meccanismi talmente tanto ben oleati che anche il nuovo arrivato Bismack Biyombo - veterano arrivato in emergenza per allungare la rotazione sotto canestro - fa la sua ottima figura e chiude con 16 punti e 6/6 al tiro.