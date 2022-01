Presentiamo le innovative soluzioni vita di Coway, tra cui Airmega, al CES 2022

05 gennaio 2022 a

LAS VEGAS, 5 gennaio 2022 /PRNewswire/-- Oggi, la coreana Coway Co. Ltd., "The Best Life Solution Company", ha presentato le sue ultime innovazioni in materia di elettrodomestici ambientali, frutto di anni di ricerca e sviluppo proprietari, al Consumer Electronics Show (CES) 2022. In linea con il tema "We innovate for your better life(Innoviamo per una vita migliore)", l'esposizione di Coway mette in evidenza le ultime innovazioni dell'azienda in termini di materassi, purificatori d'acqua, purificatori d'aria e bidet.

Per coinvolgere il maggior numero di persone da tutto il mondo, Coway presenta prodotti, servizi, zone e altro ancora sul CES 2022 Coway Brand Site. Qui gli ospiti possono godersi l'evento con contenuti entusiasmanti, tra cui l'inaugurazione di uno stand e divertenti sketch video.

"A livello globale, stiamo tutti trascorrendo più tempo che mai nelle nostre case. Questo ha rinnovato la nostra dedizione a rendere l'abitazione di ogni consumatore un santuario salutare per il relax e il benessere", ha dichiarato Rodney Ryu, Managing Director di Coway Europe B.V. "Riteniamo che i nostri ultimi prodotti per l'aria, l'acqua e il sonno realizzino l'obiettivo al meglio in termini di design e della cura di sé".

La Smart Sleep Solution per un sonno migliore

Questa nuova categoria viene lanciata mentre il mondo continua a cercare modi per migliorare la propria salute mentale. Secondo il National Heart, Lung e Blood Institute, il sonno svolge un ruolo fondamentale nella salute emotiva e fisica. La carenza di sonno continua è associata ad un incremento del rischio di cardiopatie, malattie renali, alta pressione sanguigna, diabete e ictus. Considerato il ruolo vitale del sonno nella salute e nel benessere di ognuno, Coway presenta per la prima volta il suo nuovo prodotto, Smart Care Air Mattress, insieme a un'esperienza interattiva nella Smart Sleep Solution Zone.

Lo Smart Care Air Mattress regolabile utilizza la tecnologia brevettata di Coway per un riposo notturno migliore. Dopo aver rilevato la pressione corporea e la posizione di sonno dell'utente, il materasso si regola a uno dei nove livelli di rigidità attraverso le celle d'aria. Queste tasche d'aria di nuova generazione controllano la propria pressione dell'aria per regolare la rigidezza del materasso. Di conseguenza, il materasso si percepisce sempre come nuovo grazie a questa innovativa e resistente tecnologia che sostituisce le tradizionali molle per materassi a rapida usura. Nella Zone, i visitatori possono scoprire la Smart Sleep Solution di Coway, collegata ai prodotti Air Care per produrre l'umidità ottimale per un sonno di qualità.

Presso lo stand, possono inoltre scoprire come lo Smart Care Air Mattress prepara la camera per il riposo notturno non appena si sdraiano sul materasso. La soluzione IoT spegne le luci e il materasso regola automaticamente la consistenza ottimale in base alla pressione corporea. Quindi, l'umidificatore e il purificatore dell'aria forniscono automaticamente la qualità e l'umidità ideali per un buon sonno. Quando i sensori della Smart Sleep Solution rilevano che il visitatore si alza dal letto, le luci si accendono, il materasso viene messo in modalità Relax Wake-Up e l'umidificatore e il purificatore dell'aria vengono spenti automaticamente.

Coway Noble Collection

Nella Noble Zone, Coway espone la sua linea premium di elettrodomestici di design, la Coway Noble Collection, che dimostra la sua costante dedizione allo smart design.

La Noble Collection sintetizza i tre elementi chiave del design innovativo degli elettrodomestici di alta qualità a cui si attiene Coway: un design che si fonde nello spazio, prestazioni ottimizzate e un'esperienza utente all'avanguardia. Grazie alla semplicità di concentrarsi sulle funzioni originali del prodotto, questi design si armonizzano con l'ambiente circostante per adattarsi all'estetica di qualsiasi abitazione.

Ognuno con un design unico e caratteristiche eccezionali, nello spazio cucina sono esposti la serie di purificatori d'acqua Coway Noble e il piano cottura a induzione Noble. Il purificatore e l'umidificatore d'aria, eleganti e compatti, sono esposti anche nello spazio living della Noble Zone.

Purificatori d'aria Artistic Design per l'Arredo Casa

Il purificatore d'aria Coway Airmega 150 aggiunge colori di tendenza e arte grafica allo stand. L'Airmega 150 ha vinto tre premi internazionali di design ed è stato progettato appositamente per una manutenzione semplice con filtri facili da estrarre. Il processo di filtraggio in tre fasi include un pre-filtro, un filtro a carbone attivo e un filtro GreenHEPATM per garantire aria pura 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Sono progettati per combinarsi perfettamente in spazi compatti con un rapporto minimo filtro/struttura e varianti di colore. Gli utenti possono scegliere tra sofisticati Bianco, Verde, Rosa e Navy. Vi sono altre due serie di arte botanica ispirate alla bellezza della natura e alle proprietà rilassanti.

L'Airmega 150 è ora disponibile su Amazon Europe nei colori Bianco, Verde e Rosa con le serie di arte botanica in arrivo a breve.

Coway Airmega – Il purificatore d'aria di Coway nella sua forma migliore

Nella Airmega Zone, Coway espone la sua principale linea di purificatori d'aria: Coway Airmega. Oltre ai modelli attualmente disponibili, sono in mostra anche quelli in arrivo.

La più recente gamma di purificatori d'aria in esposizione nella fiera è la serie Icon. Airmega Icon e IconS sono i primi purificatori di aria intelligenti a disporre anche di una stazione di ricarica mobile wireless. La copertura di un ampio spazio fino a 82 m2 e il design multifunzionale e moderno li rende la perfetta alternativa da tavolo. La serie Icon è dotata di tessuto idrorepellente e antimacchia, che la rende resistente per un duplice utilizzo: stazione di ricarica e purificatore d'aria.

Altri modelli completamente nuovi sono Airmega 250 e 250S che combinano le prestazioni di copertura di filtraggio di un grande purificatore d'aria con un design minimalista e compatto. Potenziati con un doppio rilevamento, sono in grado di rilevare facilmente particelle di dimensioni PM10, PM2,5. L'Airmega 250 offre ulteriori funzioni automatizzate come Smart Mode, Rapid Mode e Sleep Mode. La Smart Mode regola automaticamente la velocità della ventola in base alla qualità dell'aria della stanza per renderla più efficiente dal punto di vista energetico. La Rapid Mode funziona alla massima potenza fino a quando la qualità dell'aria non è pulita, quindi passa automaticamente alla Smart Mode. Gli studi dimostrano che la Rapid Mode consente di risparmiare energia rispetto alla Smart Mode quando è necessario un impulso rapido. La Sleep Mode rileva la qualità dell'aria e la luminosità, quindi riduce la velocità della ventola quando viene raggiunta la qualità dell'aria ideale.

Gli Airmega 250, 250S e la loro esclusiva serie artistica saranno disponibili in Europa nel secondo trimestre 2022.

I purificatori d'aria Airmega sono dotati del più avanzato sistema di filtraggio HyperCaptive TM di Coway per filtrare in modo efficiente le fonti nocive nell'aria, rimuovendo il 99,999% di particelle di dimensioni nano fino a 0,01 micrometri, più piccole della maggior parte degli allergeni, batteri, muffe e virus.

Per ulteriori informazioni sullo stand di Coway presso CES, visitare il CES 2022 Coway Brand Site.

Per ulteriori informazioni su Coway Europe, visitare il sito web ufficiale o Amazon Store ufficiale.

Informazioni su Coway Co., Ltd.

Fondata in Corea nel 1989, Coway, "The Best Life Solution Company", è un'azienda leader nel settore degli elettrodomestici che rende sana e confortevole la nostra vita con elettrodomestici innovativi come purificatori d'acqua, purificatori d'aria, bidet e materassi. Sin dalla sua fondazione, Coway si è affermata come leader nel settore degli elettrodomestici ambientali, con un'intensa attività di ricerca, progettazione, sviluppo e assistenza clienti. L'azienda ha dimostrato dedizione all'innovazione con prodotti premiati, competenze in fatto di salute degli ambienti domestici, quote di mercato senza pari, soddisfazione dei clienti e riconoscimento del marchio. Coway continua a innovare diversificando le linee di prodotti e accelerando le attività all'estero in Malesia, Stati Uniti, Thailandia, Cina, Indonesia, Vietnam, Giappone ed Europa, sulla base del successo commerciale ottenuto in Corea. Per ulteriori informazioni, visitare i siti web http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1720185/Image1__Coway_Smart_Care_Air_Mattress.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1720186/Image5__Coway_Airmega.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg