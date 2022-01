Milano: questore emette 16 fogli di via obbligatori

05 gennaio 2022 a

Milano, 5 gen. (Adnkronos) - La polizia ha notificato 16 misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio della durata di un anno: 15 dal comune di Milano e uno da San Donato Milanese. Sono state emesse dal questore di Milano nei confronti di persone, tra i 22 e i 52 anni, che si sarebbero rese responsabili di "numerosi episodi minanti la sicurezza sia dei trasporti pubblici che propria". I destinatari vengono così 'rimpatriati' nei rispettivi comuni di residenza in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia.

Le sedici persone colpite dalla misura, "oltre ad essere state colte nella disponibilità di siringhe e altri oggetti utili alla preparazione e assunzione della droga, fasi che si consumavano all'interno delle stazioni ferroviarie e metropolitane, sono risultati tutti gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti", si evidenzia in una nota della questura di Milano.

Un 32enne, residente a Cremona, sorpreso con una dose di eroina, è stato indagato dalla polizia ferroviaria per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale; un 31enne residente a Siracusa è stato denunciato per il reato di molestia o disturbo: nella stazione Milano Rogoredo infastidiva ripetutamente i viaggiatori chiedendo denaro e aggredendoli verbalmente in caso di loro rifiuto. Per tre persone è scattata la sanzione amministrativa per il possesso di eroina, marijuana, anfetamine e ketamina e due, una 33enne residente in provincia e un 31enne residente a Piacenza, sono stati sanzionati dalla Polfer per essere entrati in un'area ferroviaria vietata.