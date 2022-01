Tennis: Zugarelli, 'Djokovic? Non lo biasimo ma si è ceduto a interesse di una persona'

05 gennaio 2022 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Sicuramente tutto è impostato per far vaccinare tutti ma in questo caso mi sembra si sia ceduto all'interesse di una persona. Non credo sia stata una scelta corretta, se la legge è uguale per tutti anche per Djokovic doveva essere così, ma il mondo credo che vada verso l'interesse, che era quello che lui giocasse gli Australian Open". Questa l'opinione di Tonino Zugarelli all'Adnkronos sull'esenzione dal vaccino anti covid concessa a Novak Djokovic per giocare gli Australian Open. L'ex giocatore azzurro di Davis non ne fa comunque una colpa al numero uno al mondo. "Non biasimo comunque Djokovic perché lui è coerente con la sua scelta di non fare il vaccino, forse non sono stati coerenti gli organizzatori del torneo australiano che pur di averlo hanno trovato un escamotage per salvare 'capre e cavoli'". In Australia ad ogni modo, secondo Zugarelli Djoko non avrà problemi con i colleghi. "Non credo che Djokovic avrà problemi con gli altri tennisti, sono tutti abbastanza intelligenti per capire che ognuno ha il diritto di scelta, che sia giusta o sbagliata".