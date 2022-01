L'appello al Governo e Istituzioni di Christian Divella: “Giù le mani dalle Feste”

05 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Gravina in Puglia, 5 gennaio 2022. Christian Divella, ceo della Divella Group Made in Murgia, con sede a Gravina in Puglia, con una lettera aperta a clienti e dipendenti spiega i motivi che lo hanno spinto alla chiusura dei punti vendita in occasione dell'Epifania, in controtendenza rispetto all'usanza del “Tutto Aperto” ormai invalsa. “Non è semplicemente una questione di fede e di tradizione se la nostra Azienda, da anni, sta conducendo una solitaria battaglia a tutela della qualità della vita dei dipendenti, che comprende il riconoscimento di eguali diritti al riposo festivo. Siamo da sempre al loro fianco e, con questa decisione che, apparentemente, ci rende meno concorrenziali, in realtà vogliamo lanciare un messaggio di attenzione per tutti loro e di auspicio verso un equilibrio fra la propensione verso la clientela e il rispetto nei riguardi dei diritti dei lavoratori.” L'Azienda guidata da Christian Divella vive una stagione di escalation nelle varie sue articolazioni, conquistando interessanti fette di mercato, non rinuncia alla dimensione di umanità: “Vogliamo tracciare – conferma Christian Divella - un nostro peculiare cammino di impegno commerciale, che si presenti come un'attenzione personalizzata verso chi, quotidianamente, contribuisce a dare alla clientela il giusto mix fra accoglienza e professionalità. I clienti, apprezzando l'unicità del nostro staff e dei prodotti che offriamo, avranno a cuore che le famiglie che lavorano per noi possano trascorrere le Festività, al fianco dei loro bambini e dei loro anziani. Sono momenti, a mio avviso, non replicabili, materia prima di ricordi che scaldano il cuore. Anche quello di coloro che consentono che ciò avvenga, venendo a fare acquisti nei giorni precedenti.”

• CONTATTI: www.divellagroup.it