Bergamo: va a fuoco l'appartamento, muore donna di 70 anni

Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Una donna di 70 è morta tra le fiamme che si sono sprigionate nel suo appartamento in via Sottocorna ad Albino, comune in provincia di Bergamo. L'allarme è scattato intorno alle 9.30 e ha richiesto l'intervento di più squadre dei vigili del fuoco. Secondo quanto riferito da alcuni vicini a chi indaga, la vittima aveva l'abitudine di fumare e tra le ipotesi al vaglio che anche che la donna si sia addormentata con una sigaretta accesa. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.