Calcio: Allegri, 'Morata non parte, è un giocatore importante'

05 gennaio 2022

Torino, 5 gen. - (Adnkronos) - “Morata non parte. È un giocatore che l'anno scorso ha fatto 21 gol, quest'anno già 7 senza tirare rigori e punizioni. È un giocatore importante, di rendimento. Il problema di Alvaro è che viene visto come quello che gli manca sempre qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qua non si muove”. Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli.