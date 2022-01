SNAI – Serie A: Milan-Roma, quote rossonere Napoli in emergenza, allo Stadium Juve da «1»

05 gennaio 2022 a

(Milano 5 gennaio 2022) - Il successo della squadra di Pioli si gioca a 2,05, Mourinho medita il bis di Bergamo ma parte sfavorito, a 3,50. Cammino in salita per gli azzurri, decimati da Covid e Coppa d'Africa: il blitz a Torino vale 4 volte la posta, Juve nettamente avanti, a 1,90.

Milano, 5 gennaio 2022 – Riparte la Serie A con il turno della Befana, turbato dalla minaccia del Covid ma fondamentale per gli equilibri in alta classifica. In programma, per la prima giornata di ritorno, due grandi match: Milan-Roma (alle 18.30) e Juventus-Napoli (alle 20.45). I rossoneri, benché alle prese con numerose assenze, si presentano da favoriti nel match di San Siro: il segno «1» su SNAI è dato a 2,05, mentre il «2» dei giallorossi, che nell'ultimo impegno in trasferta hanno travolto l'Atalanta (1-4), è a 3,50. Nella scorsa stagione, a Milano uscì un pirotecnico 3-3: un'altra «X» (per la Roma sarebbe la prima stagionale in trasferta) si gioca a 3,60. I precedenti sono da Over, uscito 5 volte negli ultimi 7 incontri. Un match con almeno tre reti è atteso anche stavolta, a 1,65, mentre l'ipotesi Under viaggia a 2,10.

Juve, precedenti a favore - Nettamente bianconero il pronostico per Juve-Napoli. Gli ospiti si presentano con gli uomini contati, tra positivi e assenze dovute alla Coppa d'Africa, e le quote ne risentono: gli analisti SNAI collocano il segno «1» a 1,90, scavando un solco piuttosto profondo con il «2», dato a 4,00. Peraltro, dopo il famoso gol di Koulibaly, che nell'aprile del 2018 aprì provvisoriamente al Napoli le porte dello scudetto, lo Stadium è stato per gli azzurri un tabù: tre le sconfitte in altrettante partite. A Torino, il pareggio tra le due squadre manca da oltre un decennio (l'ultimo capitò nell'aprile del 2011, prima che fosse inaugurato lo Stadium): la ricomparsa della «X» si gioca a 3,50.

Al Dall'Ara Inter a bassa quota - Ad aprire la giornata sarà alle 12.30 Bologna-Inter. La capolista ha terminato il 2021 con sette vittorie consecutive e al Dall'Ara si candida con decisione all'ottava, data a 1,55. Il successo del Bologna, che ha perso con Fiorentina e Juventus le ultime due partite giocate in casa, vale 5,50; difficile per i padroni di casa anche l'obiettivo della «X», a 4,25. Rimanendo in alta classifica, l'Atalanta punta a ripartire, dopo la mazzata interna con la Roma, seguita dallo 0-0 in casa del Genoa. Il match interno con il Torino vede la Dea a quota 1,50 e il pareggio a 4,50. Difficile il cammino per Juric, di fronte al suo maestro Gasperini: il blitz granata vale 6 volte la posta.

Sarri, insidia Empoli - La Lazio difficilmente sbaglia nei match casalinghi, ma stavolta all'Olimpico arriva un Empoli che in trasferta marcia a ritmi da alta classifica: 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Tra le vittime dei toscani, anche Juventus e Napoli. Il pronostico SNAI privilegia comunque i biancocelesti, la cui vittoria si gioca a bassa quota, 1,63. A 4,75 l'ennesima impresa dell'Empoli, a 4,25 la «X». Tra le altre, Sampdoria (1,85) avanti al Cagliari (4,25), che proprio contro i doriani ha conquistato l'ultima vittoria, prima di entrare in un tunnel di 7 sconfitte e 4 pareggi. Equilibrio tendente al «2» tra Spezia (2,90) e Verona (2,50), dura per il Genoa (6,00) in casa del Sassuolo (1,60). Infine, fiducia alla Fiorentina nel match interno con l'Udinese (1,55 contro 5,75).

