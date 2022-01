F1: Aston Martin, è separazione col team principal Szafnauer

05 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 5 gen. - (Adnkronos) - Le strade dell'Aston Martin e dell'ormai ex team principal Otmar Szafnauer si separano. A rendere ufficiale l'addio è la stessa casa con un comunicato: "Il suo ruolo sarà gestito all'interno del team dirigenziale fino alla nomina di un sostituto. Vorremmo ringraziare Otmar per il servizio fornito alla squadra negli ultimi dodici anni e gli auguriamo il meglio per il futuro, poiché senza dubbio affronterà nuove sfide. Fortunatamente, siamo guidati e gestiti da un gruppo forte e ci sentiamo a nostro agio nel prenderci un po' di tempo per esplorare le opzioni prima di annunciare una nuova struttura di squadra. L'obiettivo del team è attualmente quello di preparare la vettura più competitiva possibile per l'inizio della stagione 2022".