Quirinale: l'ex M5S De Giorgi, 'Berlusconi? Valuterò quando sarà il momento'**

05 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Io mi riservo di valutare la rosa dei candidati, i nomi che circolano. Non ho ancora un'idea precisa. Non sono stata contattata da Tajani, quindi non può parlare anche a nome mio". Lo dice all'Adnkronos la deputata del Gruppo Misto, ex M5S, Rosalba De Giorgi, a chi le chiede se voterà per Silvio Berlusconi al Quirinale alla luce delle dichiarazioni del coordinatore nazionale di Fi Antonio Tajani, il quale al quotidiano 'La Repubblica' ha affermato che nella partita del Colle "il gruppo Misto sarà determinante, li abbiamo già contattati. Dalla quarta votazione possiamo farcela". Quindi nessuna preclusione su Berlusconi? "Valuterò quando sarà il momento", risponde l'ex pentastellata.