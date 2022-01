05 gennaio 2022 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Se quello di Berlusconi è un nome votabile per me? No, per me no", taglia corto la deputata del Gruppo Misto Maria Laura Paxia, ex M5S, interpellata dall'Adnkronos in vista della votazione per eleggere il Presidente della Repubblica.