Covid: medico no vax Pistoia, Ordine Medici lo sospende e si costituisce parte offesa

Pistoia, 5 gen. - (Adnkronos) - L'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Pistoia ha sospeso il dottor Federico Calvani e "nei prossimi giorni il consiglio direttivo dell'Ordine studierà la procedura per costituirsi come persona offesa dal reato in quanto il comportamento del medico può essere un grave pregiudizio alla professione medica, e sanitaria in senso lato, e questo ci consentirebbe di essere notiziati dello sviluppo delle indagini". Con queste parole il presidente dell'Ordine dei Medici di Pistoia, dottor Beppino Montalti, comunica la decisione assunta dal consiglio direttivo provinciale nei confronti del medico no vax arrestato nei giorni scorsi perchè accusato di aver attestato false vaccinazioni ad almeno una ventina di persone.

"Prima del dibattimento decideremo se costituirci o meno come parte civile in giudizio, così da poter essere ulteriormente tutelati", ha aggiunto Montalti. La sospensione è stata decisa nel giorno dell'interrogatorio di garanzia presso il Tribunale di Pistoia.