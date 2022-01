Quirinale: Nobili (Iv), 'importante Draghi giochi comunque per Italia'

05 gennaio 2022 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - “L'importante è che Mario Draghi giochi per l'Italia. É un fuoriclasse del nostro Paese, l'importante è che giochi con la maglietta della Nazionale, poi se giocherà a Palazzo Chigi o al Quirinale lo vedremo". Lo ha dichiarato Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, a La7

“Le fibrillazioni continuano perché ci sono delle forze politiche che non hanno scelto il governo Draghi per convinzione, senza fare nomi Lega e M5S, ma che hanno aderito al governo per convenienza. A maggior ragione sono contento che ci sia Draghi a Palazzo Chigi perché la sua autorevolezza e la sua forza sono una tutela maggiore per il Paese verso queste fibrillazioni", ha concluso.