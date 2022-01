Covid: in corso cabina regia a P.Chigi

05 gennaio 2022 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - E' in corso da circa mezz'ora a Palazzo Chigi la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi per fare il punto sulle misure anti-Covid da assumere. Alla riunione prendono parte i ministri Roberto Speranza di Leu, Dario Franceschini del Pd, Elena Bonetti di Iv, Maria Stella Gelmini di Fi, Massimo Garavaglia per la Lega e Fabiana Dadone del M5S, rispettivamente in sostituzione dei capidelegazione Giancarlo Giorgetti e Stefano Patuanelli. Ci sono inoltre i ministri della PA Renato Brunetta, dell'Economia Daniele Franco e della Scuola Patrizio Bianchi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Presenti inoltre alla riunione il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro e il capo del Cts Franco Locatelli.