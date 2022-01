Stellantis: Tavares, 'gruppo va a piena potenza su elettrico'**

05 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 5 gen. - (Adnkronos) - "Questo e' un periodo di cambiamenti, che trovo molto eccitante: Stellantis marcia a piena potenza" soprattutto sul processo di elettrificazione "siamo in modalità 'esecuzione' che, come diceva Sergio Marchionne, è la cosa fondamentale". Lo afferma in un incontro online organizzato da Morgan Stanley, l'ad del gruppo Carlos Tavares, sottolineando i risultati della fusione fra Fca e Psa. "Ma la gente - spiega - ha capito che Stellantis non è la somma di Psa ed Fca ma una compagnia nuova. Per questo riceviamo tonnellate di curricula: non abbiamo nessun problema di selezione di personale".

Quanto all'accordo con Amazon appena annunciato "ci permetterà di sfruttare il loro sistema in termini di infotainment, migliorando l'esperienza dei nostri clienti", spiega, aggiungendo l'importanza della collaborazione anche sui servizi cloud. "Inoltre venderemo ad Amazon un grande numero di veicoli commerciali a batteria che aumenteranno la nostra comprensione del mercato" dei veicoli elettrici.