Calcio: Cies, Vinicius Junior giocatore più costoso, Lautaro al top Serie A e Barella primo italiano

05 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Il Cies Football Observatory ha pubblicato l'ultimo aggiornamento della sua speciale classifica dei calciatori che valgono di più tra quelli che militano in club dei 'Top 5' campionati europei. La lista che si compone di un totale di 100 calciatori vede al primo posto la stella del Real Madrid Vinicius Junior, con un valore stimato di 166 milioni di euro. Subito dietro al talento brasiliano i sono il giocatore del Manchester City Phil Foden (152,6 milioni di euro) e l'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland (142,5 milioni). Il primo giocatore della classifica che milita in Serie A è l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez con un valore di 93,4 seguito dal compagno di squadra e primo italiano in classifica Nicolò Barella con un valore di 91,6 milioni di euro. Queste cifre prescindono da eventuali clausole rescissorie inserite nei contratti dei vari giocatori. Gli altri italiani in classifica sono Federico Chiesa, attaccante della Juventus, con 86,7 mln, Gigio Donnarumma portiere del Psg con 82 mln, Manuel Locatelli centrocampista della Juve con 69,9 mln e Alessandro Bastoni difensore dell'Inter con un valore di 60,5 milioni.