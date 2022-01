05 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Accordo in cabina di regia per l'obbligo di vaccino per gli over 50. E' quanto riferiscono fonti presenti all'incontro all'Adnkronos. Nello specifico, durante la riunione, si sarebbe parlato di estensione del green pass rafforzato -in possesso di vaccinati e guariti- sul posto di lavoro per gli over 50, obbligo di vaccini, invece, per quanti, superati i 50 anni, non hanno alcuna occupazione.