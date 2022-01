05 gennaio 2022 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Il Pd, come annunciato in mattinata, ha chiesto "con forza" in cabina di regia l'introduzione dell'obbligo vaccinale per tutti. Sul punto, durante la riunione, è intervenuto il premier Mario Draghi con la proposta di mediazione sull'obbligo per gli over 50. E' quanto si apprende da fonti di governo.