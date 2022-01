05 gennaio 2022 a

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Per le violazioni sul super green pass per i lavoratori over 50 "la sanzione amministrativa 0 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore". Si legge nella bozza del dl all'esame del Cdm.