Genova, 6 gen. (Adnkronos) - Cagliari corsaro a Genova contro la Sampdoria. I sardi si sono imposti in rimonta 2-1 sulla Sampdoria. Grazie a questo successo salgono a 13 punti mentre i doriani restano fermi a 20. La Samp passa in vantaggio al 18' grazie a Gabbiadini mentre il Cagliari rimonta nella ripresa, al 55' Deiola trova il pari e al 71' Pavoletti firma l'importante successo. La Sampdoria chiude anche in dieci uomini per l'espulsione di Candreva.