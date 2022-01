Calcio: Serie A, Lazio-Empoli 3-3, Milinkovic salva i biancocelesti

06 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - La Lazio non va oltre il 3-3 allo stadio Olimpico di Roma contro l'Empoli. A salvare la formazione di Sarri, ex di turno, è stata la rete del nuovo pareggio in pieno recupero da parte di Milinkovic-Savic. Con questo pareggio i biancocelesti salgono a 32 punti mentre la formazione di Andreazzoli a 28. Toscani in vantaggio al 6' su calcio di rigore trasformato da Bajrami, raddoppio due minuti dopo all'8' con Zurkowski. La Lazio reagisce e al 14' accorcia le distanze con Immobile. La continua pressione dei biancocelesti porta al pari al 66' con Milinkovic-Savic. Nuovo vantaggio dell'Empoli al 75' con Di Francesco e pareggio finale al 93' di testa ancora di Milinkovic-Savic dopo che era stata annullata una rete alla Lazio per un fallo di mano di Patric e Immobile si era fatto parare un rigore da Vicario.