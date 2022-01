Pallavolo: a Mattarella premio 'miglior giocatore' finale femminile

06 gennaio 2022 a

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Al presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato consegnato in una saletta del Palazzetto dello sport di Roma il premio per l'Mvp, il miglior giocatore della finale di Coppa Italia femminile che si sta disputando tra Conegliano e Novara. Il capo dello Stato ha ricevuto il premio in quella che dovrebbe essere la sua ultima uscita pubblica. A Mattarella sono stati consegnati anche un pallone con le firme delle giocatrici, le maglie delle due squadre in campo e una miniatura della Coppa alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, del numero uno della Fipav Giuseppe Manfredi e del presidente della Lega volley femminile Mauro Fabris.