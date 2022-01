Nuova procedura per rivoluzionare la chirurgia pediatrica dell'orecchio eseguita per la prima volta con AventaMed Solo+ Tympanostomy Tube (TTD)

07 gennaio 2022 a

CORK, Irlanda, 6 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- AventaMed DAC, sviluppatore di nuovi dispositivi medici mirati a semplificare la chirurgia, consentendo di eseguire interventi in strutture diverse dalla sala operatoria, come ad esempio ambulatori medici o cliniche, ha annunciato il primo utilizzo del suo Solo+ TTD in paziente pediatrico cosciente, senza anestesia. L'operazione è stata eseguita dal Dott. João Pimentel, uno dei più stimati otorinolaringoiatri di Lisbona, Portogallo, presso l'Hospital da Luz Oeiras.

Subito dopo l'operazione, il Dott. Pimentel ha dichiarato: "L'intervento è riuscito perfettamente, anche meglio di quanto immaginassi. Il bambino è stato tranquillo durante la breve operazione, durata meno di 5 minuti. Le prestazioni di Solo+ si sono rivelate eccellenti e questo strumento mi ha consentito di introdurre un tubicino di timpanostomia in ciascun orecchio in pochi secondi mentre il paziente era sveglio. Solitamente, i tubi auricolari vengono inseriti mentre il bambino dorme in seguito ad anestesia generale".

Keith Jansen, Presidente e CEO di AventaMed, ha commentato: "Si tratta di un enorme progresso dell'azienda, ora in grado di aiutare i medici a prestare cure ai bambini che necessitano di tubi auricolari. L'inserimento di questi tubi auricolari è l'intervento chirurgico più frequente in età pediatrica. Ogni anno in tutto il mondo vengono eseguite milioni di operazioni di questo tipo. Solo+ consente ai medici di offrire alle famiglie dei pazienti un'alternativa davvero notevole rispetto alle tecniche sinora utilizzate. Sempre più tipi di interventi vengono eseguiti in ambulatorio. Solo+ consente il posizionamento dei tubi auricolari anche in queste strutture. Ciò dovrebbe comportare inoltre significativi risparmi per chi sostiene i costi di queste operazioni".

Il Dott. Pimentel ha aggiunto: "Poter riprendere immediatamente le normali attività è un vantaggio enorme per i nostri piccoli pazienti. I bambini, e le loro famiglie, non sono più costretti a lunghe attese in ospedale mentre il paziente viene preparato per l'intervento e durante il recupero dall'anestesia generale. Di conseguenza, anche i genitori possono riprendere immediatamente le loro normali attività".

Informazioni su AventaMed:

Obiettivo di AventaMed è fornire uno standard di cura più elevato per la chirurgia pediatrica più frequente in maniera più sicura, veloce ed economica, migliorando al contempo l'esperienza del paziente/della famiglia in modo sostenibile.

Per ulteriori informazioni, contattare: Keith Jansen [email protected] +1-617-347-6624