Il Gala BIGO Awards 2022 celebrerà emittenti straordinarie offrendo uno sguardo al futuro virtuale

ROME, Italy, 7 gennaio 2022 /PRNewswire/-- BIGO Technology, una delle aziende tecnologiche in più rapida crescita al mondo, ospiterà il suo terzo BIGO Awards Gala annuale, per celebrare le sue emittenti più straordinarie di tutto il mondo. Il gala è in programma alle 20:00 (GMT+8) di venerdì, 14 gennaio 2022 sul canale musicale Livehouse di Bigo Live (Bigo ID: music).

In vista del Gala dei BIGO Awards 2022, le icone musicali di tutto il mondo hanno ospitato live stream per sostenere le stelle nascenti di BIGO. La popstar francese Kendji Girac e il DJ olandese Quintino hanno ospitato celebrazioni pre evento per il Gala in Europa per gli utenti europei. Oltre a un cast stellare, la cantante libanese Yara entusiasmerà il pubblico con una performance incredibile durante il MENA Gala, il 9 gennaio. Anche la cantautrice Jesse J sarà impegnata in una performance mozzafiato, in livestream sulla migliore emittente Bigo Live statunitense "Not_Your_Habibi" l'11 gennaio.

Il tema dell'edizione 2022 del BIGO Awards Gala è "Better Live, Better Future", che incarna l'impegno dell'azienda nel consentire a milioni di persone di esplorare infinite possibilità sulla sua piattaforma di live streaming. Ogni anno, BIGO aggiorna la sua hall-of-fame durante il gala annuale. Premia le emittenti che hanno saputo suscitare l'interesse del pubblico in live streaming con creatività e quelle che hanno trasformato la community facendo il miglior uso del live streaming nell'ultimo anno.

In qualità di leader del settore, BIGO investe costantemente in tecnologie del futuro, come computer vision, realtà virtuale, realtà aumentata e altro ancora. L'evento ospiterà anche DINO, mascotte di Bigo Live, che farà un'apparizione virtuale in 3D per presentare questa spettacolare serata, offrendo al pubblico la possibilità esclusiva di esplorare il Metaverse.

"Sviluppiamo costantemente la nostra tecnologia di streaming per ampliare le possibilità degli utenti e promuovere ambienti creativi in cui le persone possano mostrare appieno talento, creatività e potenziale", ha dichiarato Mike Ong, Vice Presidente di BIGO Technology. "Grazie all'innovazione tecnologica, Bigo Live, la nostra piattaforma di live streaming, consente alle emittenti di creare contenuti di valore e significativi per il pubblico. Sono queste persone, che hanno inciso positivamente nelle rispettive comunità, che desideriamo individuare, premiare e celebrare."

Durante la cerimonia dell'Awards Gala, BIGO premierà le migliori emittenti e famiglie del 2021 in base alla loro popolarità in ciascuna regione e in tutto il mondo. Quest'anno, Gio BIGO ID: Re.Gio e Lambo Family di Italia riceveranno rispettivamente i premi "Top Regional Broadcaster" e "Top Regional Family". Amy e Iwapoyo, dal Giappone e Vanruby, dal Vietnam, hanno conservato i primi posti nella classifica 2021 Top Global Broadcasters, ovvero quella delle migliori emittenti mondiali. Inoltre, la famiglia giapponese BigWin sarà premiata come Top Global Family su Bigo Live.

Ogni vincitore riceverà un trofeo per i risultati ottenuti, oltre a premi in-app. Saranno presentati anche in luoghi di spicco in tutto il mondo, come le ambite insegne pubblicitarie di Times Square a New York, Stati Uniti e il Burj Khalifa a Dubai, EAU.

Circa 100 emittenti di diversi background culturali e linguistici parteciperanno al Gala con spettacoli online tra cui: yoga aereo, musica etnica, opera, danza Tron, danza K-pop, cosplay show e molti altri. Inoltre, l'avatar virtuale in 3D, introdotto di recente da Bigo Live, farà il suo debutto sulle scene in un concerto virtuale con "The Toys", celebre cantautrice tailandese di grande talento, che offrirà al pubblico un'esperienza completamente immersiva.

Durante la coinvolgente cerimonia virtuale, i membri del pubblico che voteranno per le loro emittenti, famiglie e Glory Region preferite, riceveranno biglietti per partecipare a un'estrazione a premi. I partecipanti potranno vincere un Apple iPhone 13, cuscini Dino di grandi dimensioni e una serie di regali virtuali appositamente pensati per il Gala.

Per scoprire come BIGO animerà il mondo virtuale nel suo prossimo Gala annuale, sintonizzatevi tramite l'app Bigo Live: https://bigo.onelink.me/1168916328/GALA2022Music.

