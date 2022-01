Basket: Eurolega, rinviata per Covid Milano-Zenit

07 gennaio 2022 a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - E' stata rinviata la disputa della partita del Round 19 di Eurolega tra Ax Armani Exchange Milano e Zenit San Pietroburgo, originariamente prevista per venerdì 7 gennaio. "Lo Zenit - si legge in una nota - ha richiesto la sospensione dopo che numerosi membri della squadra stessa sono risultati positivi al covid-19, il che non le permette di disporre del numero minimo di otto giocatori idonei a giocare". E' stata quindi accolta la richiesta della società russa. La nuova data sarà annunciata da Euroleague Basketball una volta ufficiale.