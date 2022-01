Calcio: Damiano dei Maneskin contro arbitro Milan-Roma, 'Chiffi diretto in promozione'

07 gennaio 2022 a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Le polemiche tra i tifosi giallorossi sull'arbitraggio di Milan-Roma non accennano ad affievolirsi e tra i tanti che sui social si sono infuriati con l'arbitro Daniele Chiffi c'è anche Damiano David, frontman dei Maneskin e noto tifoso giallorosso che su Twitter non le ha mandate a dire al direttore di gara di Padova. "Chiffi, dopo questa diretto in promozione", ha scritto in un tweet che in breve è diventato molto popolare.