Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "I fatti di Capodanno a Piazza Duomo mi paiono gravissimi. Gravissimi. La magistratura farà le sue indagini, individuando le responsabilità. Pensare che una occasione di festa e di gioia si trasformi in un incubo e in una ferita per tutta la vita è inaccettabile". Lo scrive in un tweet il deputato dem, Filippo Sensi.