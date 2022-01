Calcio: Borussia Dortmund, 'fuori questione che Haaland possa partire nel mercato invernale'

07 gennaio 2022 a

Dortmund, 7 gen. (Adnkronos) - L'amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ha smentito la possibilità che l'attaccante Erling Haaland possa lasciare il club nel calciomercato invernale, nelle dichiarazioni pubblicate oggi dalla rivista tedesca "Der Speiegel". "No, questo è fuori questione", ha affermato senza mezzi termini su tale possibilità. "Chi lascerebbe uscire uno dei migliori attaccanti d'Europa nella pausa invernale se non fosse necessario? Il Borussia Dortmund è ancora presente in tre competizioni e vogliamo giocarci tutte le possibilità con la migliore squadra possibile", ha aggiunto.

Tuttavia, Watzke ha ammesso che mantenere Haaland al Dortmund oltre questa stagione non sarà un compito facile: "Certo sarà difficile trattenerlo. Tuttavia, vogliamo e ci proveremo". L'attaccante norvegese ha un contratto con il Borussia Dortmund fino al 2024, ma può lasciare il club la prossima estate in cambio di una clausola rescissoria da 75 milioni di euro.