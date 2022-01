Cozily: Arriva lo Psicologo 2.0 tramite App!

07 gennaio 2022 a

Milano, 07/01/2022. Cozily è il nuovo servizio che rivoluziona il mondo della psicoterapia. Da oggi il tuo psicoterapeuta sempre disponibile, a portata di App.

Cos'è Cozily

Stiamo parlando di un nuovo servizio, che consente di approfittare di video sedute con il tuopsicoterapeuta e di avere a disposizione una chat terapeutica illimitata. In pratica oltre a poter andare dallo psicologo presso il suo studio, è possibile avviare con il professionista una chat, da mantenere attiva costantemente, ogni volta che se ne ha bisogno. Lo psicologo 2.0 approfitta dei metodi tecnologici oggi disponibiliper rendere più semplice e pratico andare dallo psicologo. Con Cozily puoi trovare il tuo psicologo online in un click ; infatti offre un servizio gestito da psicoterapeuti e psicologi esperti e regolarmente iscritti all'albo, che permettono ai loro clienti di mettersi in contatto con loro in qualsiasi momento e da ogni luogo. L'app disponibile per chi usa il servizio Cozily garantisce la massima privacy e la massima sicurezza. Oltre ovviamente alla massima praticità.

Come funziona Cozily

Per utilizzare lo psicologo 2.0 è sufficiente connettersi al sito di Cozily, scaricare l'App e scegliere gli argomenti di cui si desidera parlare. In questo modo si ottiene l'abbinamento con lo specialista più adatto, scelto caso per caso. Sul sito è possibile anche compilare un breve questionario, che aiuta a scegliere il professionista più adatto, a seconda delle problematiche esposte. Sempre rimanendo completamente anonimi si ha la possibilità di raccontare se stessi, per indicare allo specialista quali siano i reali bisogni di ognuno. Al termine di questa prima presentazione è possibile ottenere delle chiare indicazioni, che consentono di scegliere il percorso terapeutico più adatto.

Uno psicologo o uno psicoterapeuta quando serve

Uno dei principali difetti che alcune persone che si recano dallo psicologo o dallo psicoterapeuta indicano più spesso riguarda la frequenza degli incontri. In molti casi gli eventi che più necessiterebbero di un incontro con lo specialista avvengono lontano dal classico appuntamento in studio. Con Cozily questo non avviene, perché la chat terapeutica permette di inviare messaggi al terapeuta proprio nel momento del bisogno, senza attendere oltre. Questo non solo risulta di grande aiuto per la persona che usa il servizio, ma è utile anche per il terapeuta, che ha modo di comprendere meglio gli avvenimenti, o le emozioni provate, perché è più facile raccontare un evento appena è accaduto, o una sensazione nel preciso momento in cui la si avverte. Se si desidera invece vedere il proprio terapeuta è possibile approfittare delle video sedute.

Quale specialista scegliere

Chiaramente non tutti hanno gli strumenti per comprendere quale sia effettivamente lo specialista che fa al suo caso. È però chiaro a molti quali siano gli eventi o le problematiche che li spingono a voler parlare con uno specialista. Per questo sul sito Cozily, o anche tramite l'App, è possibile selezionare alcune tematiche principali che si sentono più vicine alla propria esperienza.

Quanto costa

Molti vorrebbero approfittare dell'aiuto da parte di uno psicologo o di uno psicoterapeuta ma non lo fanno perché considerano questo servizio eccessivamente costoso. Con Cozily il problema non si pone, visto che un mese di abbonamento ha un costo particolarmente ridotto. Ricordiamo poi che la spesa è detraibile dalla dichiarazione dei redditi annuale. In più le prime due vide sedute sono gratuite.

