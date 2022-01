Covid: Croatti (M5S), 'governo intervenga per salvare discoteche'

07 gennaio 2022 a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - “Le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, lo sappiamo, hanno pesantemente colpito un settore, quello delle discoteche, sale da ballo e affini, che ricopre un'importante fetta dell'economia italiana ma che oggi si trova stremo delle proprie forze. Le discoteche e le sale da ballo sono le attività che sono state chiuse più a lungo di tutte le altre ed hanno ricevuto, in comparazione con le altre, sussidi non adeguati". A chiedere un intervento del governo per salvare il comparto è il senatore M5S Marco Croatti.

"Nonostante il lungo periodo di chiusura, le discoteche e le sale da ballo, a differenza di altri settori per i quali è scattata l'esenzione, si sono trovate a dover pagare la seconda rata Imu in scadenza il 16 dicembre e, ironia della sorte, poi ad essere nuovamente chiuse il 24 dicembre dopo poche settimane di riapertura con capienza al 50%. È una situazione non più sostenibile, pertanto, vogliamo invitare il Governo ad accogliere le istanze e le sollecitazioni degli operatori del settore che sono arrivati allo sfinimento e ad adottare le necessarie misure dal punto di vista normativo, burocratico ed economico che diano risposte immediate ed adeguate e che siano in grado di garantire la sopravvivenza dei locali da ballo notturni".

"Ad oggi ciò che più spaventa è la mancanza di una prospettiva di futuro nitida e solida per tutto il settore delle discoteche e dell'intrattenimento notturno per il quale il Governo ha il dovere di intervenire stanziando i fondi necessari per l'erogazione di nuovi contributi a fondo perduto, tutelare i lavoratori del settore con la cassa integrazione e adottare misure quali l'esenzione dal pagamento dell'IMU per l'anno 2022 tenuto conto della perdurante sospensione delle attività e di due anni di mancati guadagni. Per evitare il fallimento di un intero segmento produttivo, è fondamentale intervenire adesso”, conclude.