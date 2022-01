07 gennaio 2022 a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l'obbligato al vaccino è un lavoratore". E' quanto si spiega da palazzo Chigi in merito alle sanzioni previste dall'ultimo dl Covid per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di vaccino per gli over 50 lavoratori.