Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Possono arrivare fino ad un massimo di 3000 euro le sanzioni per gli over 50 che siano colti "sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato (da vaccinazione o da guarigione)" nel caso in cui la violazione sia reiterata. In questo caso infatti le sanzioni - da 600 a 1500 euro- vengono raddoppiate. E' quanto si spiega da palazzo Chigi.