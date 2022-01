Milano: Scurati su molestie piazza Duomo, 'Sala incapace nel gestire sicurezza'

07 gennaio 2022 a

a

a

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - "Milano non merita tutto questo. Mi auguro che queste ragazze trovino presto giustizia e siano individuati, nel più breve tempo possibile, tutti i delinquenti che quella notte hanno compiuto un'aberrante violenza sessuale, auspicando infine pene esemplari. Spiace l'incapacità dimostrata dal sindaco Sala nel gestire la sicurezza in una serata così delicata e trovo gravissimo il silenzio assordante delle pseudo-femministe e degli illustri esponenti di alcune mentalità che ancora nel 2022 considerano le donne come oggetti senza anima". Lo afferma la consigliera lombarda della Lega, Silvia Scurati, sulle aggressioni avvenute la notte di Capodanno in piazza Duomo.

"Le immagini delle ragazze in lacrime e letteralmente assalite dal branco composto da almeno una trentina di persone suscitano una profonda rabbia. Sono altresì profondamente indignata che Milano sia, ancora una volta, teatro di episodi di violenza come questi messi in campo da bande per lo più composte da cittadini stranieri, come evidenziato dai video, che trattano le donne come merce, oggetti con cui divertirsi in una notte di festa", aggiunge ricordando che "solo il pronto intervento delle forze dell'ordine, veri angeli custodi, ha evitato il peggio".