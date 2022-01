Russiagate: Procura chiede processo per Mifsud ma uomo degli intrighi è irreperibile/Adnkronos (2)

08 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Joseph Mifsud, che era stato nominato presidente del Consorzio universitario di Agrigento nel 2009 su indicazione dell'allora presidente della Provincia Eugenio D'Orsi, è sparito dai radar della giustizia dopo che, nell'ottobre del 2017, gli investigatori Usa dell'epoca resero noto il suo coinvolgimento nel Russiagate. E' stato cercato ovunque, nel suo appartamento a Roma, presso il suo ex campus alla Link university di Roma, a Londra. Secondo il Comitato nazionale democratico che ha citato in giudizio Mifsud anche per l'hackeraggio di migliaia di email di Hillary Clinton nel 2016, il professore potrebbe essere "scomparso o forse morto". Tante le voci, alcune lo darebbero addirittura in Russia.

Due anni fa l'avvocato di Joseph Mifsud, Stephan Roh, intervistato dall'Adnkronos aveva detto di non sapere dove fosse il suo cliente. "Non so dove sia, l'ultima volta che ho avuto sue notizie fu la scorsa primavera, attraverso una terza persona", si limitò a dire. Per capire dove fosse finito Mfsud, due anni fa l'ex ministro della Giustizia William Barr e l'ex procuratore John Durham, che per conto dell'ex Presidente Donald Trump hanno condotto la contro-inchiesta sul Russiagate, erano volati a Roma per chiedere l'aiuto della nostra intelligence. Ma niente da fare.