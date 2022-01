Scuola: Lazzari (psicologi), 'divisione studenti vax e no vax? Rischio sindrome disadattamento' (2)

08 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Fatto gravissimo perché "nell'adolescenza - rimarca il presidente degli psicologi - il non sentirsi diversi è fondamentale, il paragone con gli altri e il sentirsi accettati dal gruppo è uno degli elementi che guidano il benessere e il malessere dei ragazzi".

"Se ci fossero psicologi nella scuola - conclude Lazzari - noi oggi potremmo pensare ad un aiuto da questo punto di vista. Ma il Governo continua ad ignorare l'emergenza psicologica, incartandosi nel tempo in criteri poco chiari e non univoci che innescano problemi come questo. Mentre dalle pandemie si evince una cosa: che più c'è chiarezza nelle decisioni e più funziona la risposta della collettività".