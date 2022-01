08 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Non c'è bisogno di suggerire ai genitori di sottoporre i propri figli a tamponi prima del rientro. Come scuola noi condividiamo il gioco di squadra. I genitori sanno ciò che devono fare". Così all'Adnkronos il rettore dell'Istituto Massimo commenta il boom in tutta Italia delle chat whatsapp dei genitori degli alunni più piccoli per uno screening prima del rientro.