08 gennaio 2022

Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - "Ciao, sono Lorenzo Insigne, volevo salutare tutti i tifosi del Toronto, sono molto contento per la nuova avventura e voglio ringraziare la società e ci vediamo a luglio. All for one!". Queste le prime parole di Lorenzo Insigne dopo l'annuncio del suo passaggio al Toronto Fc a partire dal 1° luglio, sul profilo Twitter del club canadese.